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Ламитрил (Lamitril)
Ламитрил (Lamitril)
Винница
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1500,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
1440,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
197.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1546,62
Экономия при брони:
-71,03 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
198.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1537,13
Экономия при брони:
-61,54 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
199.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1559,67
Экономия при брони:
-84,08 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1483,10
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1484,00
Экономия при брони:
-59,36 грн
1424,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
201.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1564,71
Экономия при брони:
-89,12 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
202.0 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
202.0 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1582,06
Экономия при брони:
-106,47 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
203.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1558,93
Экономия при брони:
-83,34 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
205.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1567,53
Экономия при брони:
-91,94 грн
1475,59
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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