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Ламитрил (Lamitril)
Ламитрил (Lamitril)
Николаев
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1483,10
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
397.6 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
398.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1582,06
Экономия при брони:
-106,47 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1484,00
Экономия при брони:
-59,36 грн
1424,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
401.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1558,93
Экономия при брони:
-83,34 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
404.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1567,53
Экономия при брони:
-91,94 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
405.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1500,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
1440,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
407.0 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1559,67
Экономия при брони:
-84,08 грн
1475,59
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
407.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
411.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1564,71
Экономия при брони:
-89,12 грн
1475,59
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
412.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1546,62
Экономия при брони:
-71,03 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
412.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1537,13
Экономия при брони:
-61,54 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
413.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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