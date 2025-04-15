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Ламитрил (Lamitril)
Ламитрил (Lamitril)
Львов
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
462.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1576,13
Экономия при брони:
-100,54 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
463.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1565,75
Экономия при брони:
-90,16 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
466.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1500,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
1440,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
468.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1582,06
Экономия при брони:
-106,47 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
468.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1576,43
Экономия при брони:
-100,84 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1484,00
Экономия при брони:
-59,36 грн
1424,64
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1483,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 31
476.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1580,58
Экономия при брони:
-104,99 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
476.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1580,28
Экономия при брони:
-104,69 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
477.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1547,66
Экономия при брони:
-72,07 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
477.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 42 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
488.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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