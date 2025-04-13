Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1555,37
Экономия при брони: -79,78 грн
1475,59 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1500,00
Экономия при брони: -60,00 грн
1440,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
6.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1537,28
Экономия при брони: -61,69 грн
1475,59 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1418,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1418,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
8.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1531,49
Экономия при брони: -55,90 грн
1475,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1574,50
Экономия при брони: -98,91 грн
1475,59 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1484,00
Экономия при брони: -59,36 грн
1424,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
8.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1556,71
Экономия при брони: -81,12 грн
1475,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
9.0 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1564,57
Экономия при брони: -88,98 грн
1475,59 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1418,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 31
10.2 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1532,68
Экономия при брони: -57,09 грн
1475,59 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1483,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1418,00 грн
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Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1418,00 грн