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Ламитрил (Lamitril)
Ламитрил (Lamitril)
Харьков
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
391.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
400.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1536,09
Экономия при брони:
-60,50 грн
1475,59
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1483,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
401.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1552,26
Экономия при брони:
-76,67 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
401.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1574,35
Экономия при брони:
-98,76 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1484,00
Экономия при брони:
-59,36 грн
1424,64
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
410.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1548,10
Экономия при брони:
-72,51 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
411.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1575,39
Экономия при брони:
-99,80 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
412.4 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1500,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
1440,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
412.6 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
416.8 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1566,64
Экономия при брони:
-91,05 грн
1475,59
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
417.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1545,88
Экономия при брони:
-70,29 грн
1475,59
грн
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