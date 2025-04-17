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Ламитрил (Lamitril)
Ламитрил (Lamitril)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
123.0 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1536,83
Экономия при брони:
-61,24 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1536,39
Экономия при брони:
-60,80 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1579,84
Экономия при брони:
-104,25 грн
1475,59
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
126.1 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1528,38
Экономия при брони:
-52,79 грн
1475,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1542,62
Экономия при брони:
-67,03 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1484,00
Экономия при брони:
-59,36 грн
1424,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
129.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1560,41
Экономия при брони:
-84,82 грн
1475,59
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1500,00
Экономия при брони:
-60,00 грн
1440,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1446,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1418,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Ламитрил таблетки 150 мг флакон №60
Pharmascience
1483,10
грн
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