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Ацикловир таблетки 0,2 г блистер в пачке, №20 - Запорожье (99893) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
96,77
Экономия: -22,77 грн
74,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
111,19
Экономия: -25,76 грн
85,43 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
101,55
Экономия: -27,62 грн
73,93 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
96,77
Экономия: -22,77 грн
74,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
96,58
Экономия: -22,58 грн
74,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
91,21
Экономия: -10,85 грн
80,36 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
96,77
Экономия: -22,77 грн
74,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
104,44
Экономия: -30,54 грн
73,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (10)
102,12
Экономия: -29,18 грн
72,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
101,83
Экономия: -27,88 грн
73,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
87,04
Экономия: -13,10 грн
73,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
101,86
Экономия: -27,96 грн
73,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
96,77
Экономия: -22,77 грн
74,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
102,19
Экономия: -28,29 грн
73,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (3)
96,77
Экономия: -22,77 грн
74,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (3)
100,29
Экономия: -26,39 грн
73,90 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
96,77
Экономия: -24,77 грн
72,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
95,30
Экономия: -22,40 грн
72,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
102,74
Экономия: -28,84 грн
73,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1), блистер (1)
101,43
Экономия: -27,53 грн
73,90 грн