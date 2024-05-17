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Ацикловир таблетки 0,2 г блистер в пачке, №20 - Одесса (99893) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
93,62
Экономия: -14,11 грн
79,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
82,10
Экономия: -5,20 грн
76,90 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5), блистер (1)
95,77
Экономия: -5,90 грн
89,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5), блистер (1)
90,74
Экономия: -11,22 грн
79,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
103,31
Экономия: -7,87 грн
95,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3), блистер (1)
99,98
Экономия: -20,38 грн
79,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
94,44
Экономия: -14,83 грн
79,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
98,48
Экономия: -18,88 грн
79,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
92,10
Экономия: -12,50 грн
79,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
93,40
Экономия: -6,86 грн
86,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1), блистер (1)
88,21
Экономия: -8,61 грн
79,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1), блистер (1)
103,05
Экономия: -26,32 грн
76,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
93,76
Экономия: -14,15 грн
79,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
104,68
Экономия: -27,95 грн
76,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
94,64
Экономия: -15,03 грн
79,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
92,77
Экономия: -16,04 грн
76,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
102,16
Экономия: -22,55 грн
79,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
93,59
Экономия: -3,72 грн
89,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
91,27
Экономия: -14,60 грн
76,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
87,29
Экономия: -10,62 грн
76,67 грн