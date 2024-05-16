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Ацикловир таблетки 0,2 г блистер в пачке, №20 - Львов (99893) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
102,85
Экономия: -0,82 грн
102,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
87,96
Экономия: -3,96 грн
84,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2), блистер (1)
89,21
Экономия: -4,38 грн
84,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
105,11
Экономия: -11,33 грн
93,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (1)
89,91
Экономия: -3,31 грн
86,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
98,76
Экономия: -5,04 грн
93,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: таблетки (10)
101,61
Экономия: -7,84 грн
93,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2), блистер (1)
88,49
Экономия: -3,59 грн
84,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
92,12
Экономия: -4,62 грн
87,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (3)
88,43
Экономия: -3,53 грн
84,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
102,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
100,67
Экономия: -6,93 грн
93,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
94,23
Экономия: -9,69 грн
84,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
92,98
Экономия: -4,44 грн
88,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: таблетки (10)
86,90
Экономия: -0,76 грн
86,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
99,73
Экономия: -6,01 грн
93,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
100,14
Экономия: -17,99 грн
82,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
96,03
Экономия: -6,22 грн
89,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1), блистер (1)
96,35
Экономия: -2,85 грн
93,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
92,28
Экономия: -2,97 грн
89,31 грн