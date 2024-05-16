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Ацикловир таблетки 0,2 г блистер в пачке, №20 - Харьков (99893) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
101,92
Экономия: -5,15 грн
96,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
99,62
Экономия: -4,17 грн
95,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), блистер (1)
94,00
Экономия: -4,13 грн
89,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
94,11
Экономия: -13,95 грн
80,16 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
97,63
Экономия: -7,33 грн
90,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (4)
94,62
Экономия: -14,07 грн
80,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
95,87
Экономия: -10,13 грн
85,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1), блистер (1)
91,31
Экономия: -7,94 грн
83,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
102,56
Экономия: -23,55 грн
79,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
94,97
Экономия: -5,10 грн
89,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3), блистер (1)
94,69
Экономия: -4,82 грн
89,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (3), блистер (1)
88,40
Экономия: -8,29 грн
80,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
90,48
Экономия: -4,98 грн
85,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
94,50
Экономия: -4,63 грн
89,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1), блистер (1)
90,94
Экономия: -5,44 грн
85,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
97,77
Экономия: -4,27 грн
93,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
101,53
Экономия: -6,12 грн
95,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
93,73
Экономия: -4,53 грн
89,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
94,01
Экономия: -9,08 грн
84,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
95,26
Экономия: -5,39 грн
89,87 грн