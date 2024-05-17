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Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер в пачке, №20 - Запорожье (190221) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
106,98
Экономия: -20,75 грн
86,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
84,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -20,79 грн
88,71 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
108,00
Экономия: -21,40 грн
86,60 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
108,00
Экономия: -21,40 грн
86,60 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
100,20
Экономия: -25,73 грн
74,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки для жевания (10)
90,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
99,73
Экономия: -23,33 грн
76,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
63,66
Экономия: -3,16 грн
60,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
95,47
Экономия: -9,24 грн
86,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (1)
108,07
Экономия: -21,86 грн
86,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
103,67
Экономия: -19,47 грн
84,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
104,44
Экономия: -18,17 грн
86,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
88,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
102,37
Экономия: -18,17 грн
84,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
102,12
Экономия: -25,68 грн
76,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
106,36
Экономия: -22,16 грн
84,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
108,80
Экономия: -24,60 грн
84,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2), блистер (1)
98,12
Экономия: -30,77 грн
67,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
97,25
Экономия: -10,97 грн
86,28 грн