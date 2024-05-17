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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №30 - Одесса (64114) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (11)
16,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (3)
17,10 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (3)
16,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (2)
16,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (4), блистер (1)
16,50
Экономия: -1,39 грн
15,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
14,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
16,13
Экономия: -1,90 грн
14,23 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (6)
16,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
16,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: упаковка (1)
16,70 грн
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (3)
25,70 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
16,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
16,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
17,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (2)
16,35 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
Всего: упаковка (2)
16,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 16
Всего: упаковка (7)
15,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (9)
17,17 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (4)
18,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 191-А
Всего: упаковка (1)
13,78 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 43 мин
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (1)
14,42 грн