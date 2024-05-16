Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №30 - Львов (64114) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
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Львов, ул. Щирецкая, 36
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Львов, просп. Красной Калины, 57
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Аптека 3и
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
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Бережаны, ул. Русская, 7
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Войнилов, ул. Шевченко Тараса, 110
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Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
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Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Мед-сервис
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Криховцы, ул. Слободская, 2
Перша аптека
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Владимир, ул. Ковельская, 46
Здорова родина
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Ивано-Франковск, ул. Сорохтея, 41-А
Подорожник
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Луцк, просп. Воли, 74
Подорожник
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Луцк, просп. Соборности, 42-А
Мед-сервис
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Дубно, ул. Сурмичи, 101
Бажаемо здоровья
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Коломыя, ул. Стефаника, 1-А/4
Здорова родина
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Толстое, ул. Украинская, 67
Аптека копейка
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Всего: таблетки (10)
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Ровно, ул. Соборная, 156
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Нетишин, просп. Независимости, 9