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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №30 - Львов (64114) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (2)
13,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
15,97
Экономия: -1,25 грн
14,72 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
Всего: упаковка (1)
18,05 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
17,96 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 57
Всего: упаковка (6)
18,01 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
15,93 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (4)
14,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
14,32
Экономия: -0,98 грн
13,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (2)
17,21
Экономия: -0,01 грн
17,20 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Войнилов, ул. Шевченко Тараса, 110
Всего: упаковка (2)
17,21
Экономия: -0,08 грн
17,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
15,97
Экономия: -0,23 грн
15,74 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
16,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (4)
15,11
Экономия: -0,22 грн
14,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
13,93 грн
Перша аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 46
Всего: упаковка (2)
17,14
Экономия: -0,13 грн
17,01 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сорохтея, 41-А
Всего: упаковка (1)
17,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 74
Всего: упаковка (1)
15,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 42-А
Всего: упаковка (1)
15,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (3)
16,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Стефаника, 1-А/4
Всего: упаковка (2)
16,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Толстое, ул. Украинская, 67
Всего: упаковка (4)
17,47
Экономия: -0,18 грн
17,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: таблетки (10)
15,73
Экономия: -1,67 грн
14,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
13,93 грн