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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №30 - Киев (64114) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
17,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (8)
17,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
18,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
15,56
Экономия: -1,64 грн
13,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: таблетки (20)
13,81 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
16,35 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (9)
16,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (3)
13,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
15,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (1)
17,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
17,17 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (5)
17,24 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
17,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (9)
15,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
16,39 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
16,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (3)
15,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
16,42 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (3)
18,05
Экономия: -0,63 грн
17,42 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Эрнста Федора, 16
Всего: упаковка (2)
17,70 грн