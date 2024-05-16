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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №30 - Харьков (64114) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (3)
16,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (5)
17,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (5)
17,45 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
17,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (3)
18,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (3)
16,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: таблетки (10)
15,50
Экономия: -2,00 грн
13,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (3)
16,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (4)
15,61 грн
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (6)
27,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (3)
16,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (4)
16,42 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (1)
15,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (5)
16,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (3)
16,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (6)
15,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (3)
16,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (10)
16,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (3)
16,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (2)
13,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: упаковка (3)
16,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
15,07 грн