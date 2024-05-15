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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (64114) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (2)
13,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
13,57 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (14)
18,21
Экономия: -2,34 грн
15,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (2)
13,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
17,72
Экономия: -2,30 грн
15,42 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (3)
16,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (21)
18,49
Экономия: -2,76 грн
15,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (3)
16,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (4)
13,75 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Всего: упаковка (2)
16,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (6)
16,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (4)
16,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (8)
16,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
16,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (3)
16,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (3)
16,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
Всего: упаковка (5)
16,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (6)
16,55 грн