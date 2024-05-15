Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (64114) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
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Днепр, ул. Кюри Марии, 5
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Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
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Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека копейка
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Днепр, ул. Березинская, 19
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Днепр, просп. Героев, 11-Б
Не болей
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Днепр, ж/м Тополь-2, 28
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Днепр, ул. Калиновая, 3
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Каменское, ул. Дунайская, 41-В
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Каменское, просп. Конституции, 17-Г
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Каменское, просп. Свободы, 1-Г
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Каменское, просп. Свободы, 59
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
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Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервис
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Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Аптекарь
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Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
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Каменское, бульв. Строителей, 4-А
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Каменское, бульв. Строителей, 7
Мед-сервис
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Каменское, просп. Победы, 59-А