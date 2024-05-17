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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №30 - Запорожье (64112) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (7)
9,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
8,71 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (5)
11,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
9,30 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
7,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (4)
9,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (4)
9,35 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (3)
9,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
9,35 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
7,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (26)
9,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (4)
9,35 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
11,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
9,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (4)
9,35 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
10,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (6)
8,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (5)
8,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: таблетки (20)
6,95 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (4)
13,09 грн