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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №30 - Одесса (64112) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (5)
9,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
12,25 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (11)
9,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (2)
7,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (2)
8,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (5)
8,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: таблетки (10)
7,14
Экономия: -0,24 грн
6,90 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (6)
9,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
13,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (2)
7,12
Экономия: -0,22 грн
6,90 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (2)
10,10 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (1)
7,50 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
7,34
Экономия: -0,44 грн
6,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, перек. Еврейская / Николаевская, 23/40
Всего: таблетки (10)
12,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
12,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (4)
9,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (4)
13,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 43 мин
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (1)
7,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
8,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Всего: упаковка (1)
12,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (3)
9,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 191-А
Всего: упаковка (5)
9,34 грн