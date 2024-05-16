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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №30 - Харьков (64112) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
9,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
10,65
Экономия: -1,21 грн
9,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
9,82 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
9,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мерефа, ул. Днепровская, 148-А
Всего: упаковка (1)
9,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (1)
10,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
8,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайский, ул. Бугайченко, 23
Всего: упаковка (1)
7,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (4)
12,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (4)
12,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Зачепиловка, ул. Центральная, 42
Всего: упаковка (1)
7,83 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
9,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
8,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (4)
9,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
6,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (6)
8,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (4)
9,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
12,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (3)
8,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
8,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
6,92 грн