Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №30 - Харьков (64112) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Харьков, просп. Юбилейный, 74
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
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Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
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Мерефа, ул. Днепровская, 148-А
Аптека низкие цены №1
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Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Бажаемо здоровья
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Андреевка, ул. Центральная, 4
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Первомайский, ул. Бугайченко, 23
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Красноград, пл. Базарная, -
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Красноград, ул. Полтавская, 91
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Зачепиловка, ул. Центральная, 42
Экономная аптека
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Машевка, ул. Независимости, 123
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Лозовая, ул. Благовещенская, 8
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Котляревского, 11
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Подорожник
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Полтава, ул. Соборности, 66-В
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Соборности, 76
Мед-сервис
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Полтава, ул. Европейская, 104
Мед-сервис
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3