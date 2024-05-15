Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (64112) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
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Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Аптекарь
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