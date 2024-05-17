Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №90 - Одесса (462583) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Одесса, ул. Болгарская, 42
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Аптека акс социальная
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Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
В других городах:
Мед-сервис
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Одесса, бульв. Десантный, 1
Мед-сервис
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Николаев, просп. Центральный, 23/5
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Арциз, ул. Счастливая, 45-А
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Николаев, ул. Соборная, 7
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Николаев, ул. Потемкинская, 44-А
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Николаев, просп. Центральный, 147/4
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Николаев, просп. Мира, 1/1
Аптека акс социальная
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Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается через 43 мин
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 43 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3), блистер (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 16
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Гагаринская, 84
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37