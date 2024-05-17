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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №90 - Одесса (462583) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
22,14 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
27,74 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (4)
23,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (2)
25,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
24,85 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
26,90 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
24,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Всего: упаковка (3)
23,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
27,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Потемкинская, 44-А
Всего: упаковка (1)
23,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
24,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
26,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 43 мин
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: таблетки (30)
23,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 43 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (2)
27,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 16
Всего: упаковка (3), блистер (7)
21,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
25,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Гагаринская, 84
Всего: упаковка (2)
22,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (3)
29,00 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (3)
29,90 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (2)
27,22 грн