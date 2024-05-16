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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №90 - Львов (462583) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Колессы, 55/75
Всего: упаковка (1)
23,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
24,83 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
24,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
22,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (1)
24,51 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
24,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (1)
19,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
Всего: упаковка (1)
24,90 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
24,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: блистер (7)
19,94 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
26,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (1)
25,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
Всего: упаковка (1)
28,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
Всего: упаковка (1)
24,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (2)
24,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 16
Всего: упаковка (1)
28,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
24,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Житомир, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (2)
27,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Слеты Ивана, 60-А
Всего: упаковка (3)
23,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
24,16 грн