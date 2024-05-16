Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №90 - Харьков (462583) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
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Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
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Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
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Красноград, ул. Полтавская, 91
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Ахтырка, пл. Успенская, 3
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Лозовая, ул. Благовещенская, 8
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37