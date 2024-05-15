Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (462583) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Мед-сервис
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Мед-сервис
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Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Аптекарь
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Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
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Каменское, бульв. Строителей, 7
Мед-сервис
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