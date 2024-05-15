Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипинЦены в аптеках

Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (462583) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (3)
24,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
24,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
27,24 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
25,87
Экономия: -2,01 грн
23,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
24,22
Экономия: -2,00 грн
22,22 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (2)
22,45 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (2)
27,71 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (4)
28,58 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (1)
27,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (2)
24,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (4)
24,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
24,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (3)
28,96 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
25,56
Экономия: -1,70 грн
23,86 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (4)
24,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (2)
24,51 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
29,97
Экономия: -2,07 грн
27,90 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (2)
27,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
Всего: упаковка (2)
27,81 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Победы, 26
Всего: упаковка (3)
28,58 грн