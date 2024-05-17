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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Запорожье (462582) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
17,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
16,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
19,31 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
16,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (2)
19,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
19,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
15,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
14,85 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
17,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
16,90 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
17,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
15,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
16,90 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
19,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
17,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Днепр, ул. Ломаная, 4
Всего: упаковка (2)
17,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
15,34 грн