Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Одесса (462582) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Одесса, ул. Нежинская, 25
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Всего: блистер (3)
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Одесса, ул. Болгарская, 42
Аптека tas
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Аптека tas
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3), блистер (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Южное, ул. Химиков, 27-Г
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3)
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Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Мед-сервис
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Николаев, просп. Центральный, 23/5
Бажаемо здоровья
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Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Николаев, просп. Мира, 1/1
Городская семейная аптека
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Подольск, просп. Победы, 11/37
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 43 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 32