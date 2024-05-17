Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипинЦены в аптеках

Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Одесса (462582) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (6)
14,68 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: блистер (3)
14,65 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
16,91 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
19,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (3), блистер (4)
14,69 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
17,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
17,30 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
Всего: упаковка (1)
13,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
20,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: упаковка (3)
14,76 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Всего: упаковка (2)
14,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (2)
20,90 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (2)
15,65 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Всего: упаковка (1)
14,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
15,53 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
Всего: упаковка (2)
19,06 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 43 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Всего: упаковка (1)
15,13 грн