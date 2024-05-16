Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Львов (462582) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Львов, ул. Широкая, 96-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Стрый, ул. Торговица, 1/10
Аптека бам
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Всего: таблетки (50)
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Нововолынск, ул. Винниченко, 6
Городская семейная аптека
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
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Поляна, ул. Горная, 16-А
Авк фарм
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Ровно, ул. Шевченко, 18
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Нетишин, просп. Независимости, 9
Подорожник
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Берегово, пл. Кошута, 3
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Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
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Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
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Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
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Винница, ул. Келецкая, 106
Аптека низких цен
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Винница, ул. Пирогова, 6
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Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Мед-сервис
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Белая Церковь, ул. Зенитного полка, 10-А
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Ирпень, ул. Литературная, 27
Аптека низких цен
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Вишневое, ул. Европейская, 39-А
Мед-сервис
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Вишневое, ул. Кузьмы Скрябина, 25
Бажаемо здоровья
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Вишневое, ул. Образования, 17
Мед-сервис
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Гатное, бульв. Приозерный, 6
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Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36