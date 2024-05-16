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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Львов (462582) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: таблетки (40)
16,42 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Винниченко, 6
Всего: таблетки (50)
18,58 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
16,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (2)
16,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
15,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
18,58 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (5)
16,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (1)
17,48
Экономия: -1,41 грн
16,07 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (2)
15,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
Всего: упаковка (2)
19,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (1)
18,57
Экономия: -2,64 грн
15,93 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (2)
16,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Зенитного полка, 10-А
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
Всего: упаковка (1)
19,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 39-А
Всего: упаковка (1)
15,69
Экономия: -1,14 грн
14,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Вишневое, ул. Кузьмы Скрябина, 25
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Образования, 17
Всего: упаковка (1)
14,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, бульв. Приозерный, 6
Всего: упаковка (1)
16,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Всего: упаковка (2)
16,55 грн