Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Киев (462582) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 24 аптеках
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Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
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Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
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Киев, ул. Иорданская, 20
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Киев, ул. Воскресенская, 12-В
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Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
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Киев, ул. Ушинского, 23
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Киев, ул. Васильковская, 34
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Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
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Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В