Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипинЦены в аптеках

Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Киев (462582) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
21,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
18,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
18,06 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (1)
20,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
20,01 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
14,44 грн
Аптекарь
Подробнее
Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
19,06 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
15,50 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
17,97
Экономия: -0,63 грн
17,34 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
20,94
Экономия: -0,73 грн
20,21 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
Всего: упаковка (2)
17,90 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
Всего: блистер (4)
15,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
19,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
17,90 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
17,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
14,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (4)
17,96
Экономия: -1,40 грн
16,56 грн