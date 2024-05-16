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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Харьков (462582) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (2)
18,83
Экономия: -3,18 грн
15,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
18,76
Экономия: -2,55 грн
16,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: таблетки (10)
16,33
Экономия: -0,84 грн
15,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
18,06
Экономия: -1,75 грн
16,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Всего: упаковка (1)
17,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
17,38 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
17,80
Экономия: -1,55 грн
16,25 грн
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
16,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
16,91 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
16,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
14,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
16,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (1)
14,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: блистер (5)
14,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (2)
16,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
16,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (2)
16,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
16,55 грн