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Амлодипин таблетки 5 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (462582) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
15,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, ул. Ломаная, 4
Всего: упаковка (2)
17,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
16,90 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
19,30 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (1)
16,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (7)
17,69
Экономия: -1,51 грн
16,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (2)
16,91 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (1)
17,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
17,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (2)
16,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
Всего: упаковка (2)
16,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
16,79
Экономия: -1,40 грн
15,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (2)
16,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: упаковка (1)
15,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
15,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (2)
19,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
15,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
19,30 грн