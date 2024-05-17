Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №90 - Одесса (462580) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс социальная
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Всего: таблетки (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Аптека tas
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Аптека tas
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2), блистер (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Потемкинская, 44-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
Аптека твоей родини
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 43 мин
Херсон, ул. Университетская, 161
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23