Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №90 - Харьков (462580) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
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Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
Бажаемо здоровья
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Андреевка, ул. Центральная, 4
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Красноград, пл. Базарная, -
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Красноград, ул. Полтавская, 91
Мед-сервис
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Полтава, просп. Мира, 30-А
Мед-сервис
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Соборности, 76
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Полтава, ул. Европейская, 104
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Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 11