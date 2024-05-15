Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (462580) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Днепр, ул. Коробова, 2-Д
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Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Не болей
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Днепр, пер. Парусный, 10
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
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Днепр, ул. Ломаная, 4
Не болей! семья аптек
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Днепр, просп. Слобожанский, 6
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Днепр, просп. Героев, 11-Б
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
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Каменское, просп. Свободы, 55
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
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Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Мед-сервис
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