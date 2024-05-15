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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №90 - Днепр (Днепропетровск) (462580) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (60)
41,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
49,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: таблетки (80)
51,94
Экономия: -3,68 грн
48,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (3)
49,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, ул. Ломаная, 4
Всего: упаковка (1)
52,30 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
51,87
Экономия: -3,61 грн
48,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (2)
44,82 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
49,92 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
44,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
49,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
49,25 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (2)
49,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (2)
49,90 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Всего: упаковка (1)
49,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (2)
49,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
49,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (2)
49,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (2)
49,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (3)
49,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
53,90 грн