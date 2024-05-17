Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипинЦены в аптеках

Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Запорожье (462579) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
32,63 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
32,45
Экономия: -0,05 грн
32,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
29,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
31,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
31,80 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
27,06 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
28,64 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
32,88 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
28,67 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
32,89 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
35,93
Экономия: -4,13 грн
31,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (2)
30,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
33,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
30,57 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
29,72 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (15)
32,45
Экономия: -0,65 грн
31,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
29,93 грн
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (3)
32,47
Экономия: -0,07 грн
32,40 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 10 мин
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (1)
29,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
34,77 грн