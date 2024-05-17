Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Одесса (462579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Болгарская, 42
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Всего: упаковка (3)
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Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Королева Академика, 49
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Мед-сервис
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Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
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Всего: упаковка (9)
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Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
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Всего: блистер (5)
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Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Мед-сервис
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Николаев, просп. Центральный, 23/5
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Николаев, ул. Соборная, 7
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Николаев, ул. Потемкинская, 44-А
Мед-сервис
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Николаев, просп. Центральный, 147/4
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Аптека акс социальная
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Всего: таблетки (10)
Закрыто Открывается через 43 мин
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 43 мин
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В