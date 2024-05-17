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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Одесса (462579) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
31,01 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (3)
32,71 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (2)
31,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
32,86 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
36,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
33,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (9)
28,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: блистер (5)
32,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (3)
33,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
32,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Потемкинская, 44-А
Всего: упаковка (1)
28,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
33,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
35,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (2)
33,19 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 43 мин
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: таблетки (10)
31,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
34,86 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (2)
32,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (2)
32,83 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается через 43 мин
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (1)
27,55 грн