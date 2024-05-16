Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Львов (462579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3и
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Всего: таблетки (50)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
В других городах:
Аптека 3и
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Всего: таблетки (20)
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Авк фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Свк фарм
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Всего: таблетки (30)
Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Авк фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Свк фарм
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Всего: таблетки (40)
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
Свк фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Авк фарм
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106