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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Львов (462579) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: таблетки (50)
33,27 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: таблетки (20)
35,56 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (2)
32,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
29,95 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
32,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
32,52 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (2)
34,44
Экономия: -2,42 грн
32,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (2)
32,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (1)
33,11 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
29,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Всего: упаковка (1)
29,95 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
35,80 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
30,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (2)
28,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (1)
29,71 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: таблетки (30)
31,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (2)
32,52 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (1)
28,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
Всего: таблетки (40)
31,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
Всего: упаковка (2)
30,69 грн