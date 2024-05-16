Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипинЦены в аптеках

Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Киев (462579) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
37,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
36,66 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
36,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
34,42
Экономия: -3,48 грн
30,94 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (2)
33,28 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (4)
32,40 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
34,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (2)
33,28 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
33,16 грн
Аптекарь
Подробнее
Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (2)
33,14 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (3)
30,10 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (2)
35,17
Экономия: -1,23 грн
33,94 грн
Аптека tas
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
Всего: упаковка (2)
29,93 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
33,24 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
Всего: упаковка (3)
31,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (1)
30,99 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
32,40 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (2)
33,24 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
Всего: упаковка (2)
31,25 грн