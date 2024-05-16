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Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Харьков (462579) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
37,76
Экономия: -4,20 грн
33,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
34,82 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
33,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
33,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
30,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (2)
32,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (2)
33,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (2)
33,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
30,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (2)
34,62 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (2)
32,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (2)
33,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (2)
31,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (2)
33,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (2)
33,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (2)
33,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
33,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: блистер (3)
30,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: упаковка (2)
33,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
30,68 грн