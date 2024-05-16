Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Харьков (462579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
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Мед-сервис
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Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Эконом аптека
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Чугуев, ул. Древний вал, 32
Мед-сервис
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Красноград, ул. Полтавская, 91
Мед-сервис
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Мед-сервис
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Соборности, 76
Мед-сервис
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Полтава, ул. Европейская, 104
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Мед-сервис
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
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Сумы, ул. Харьковская, 38
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Сумы, ул. Петропавловская, 60
Мед-сервис
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Сумы, ул. Британская, 41
Мед-сервис
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Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Мед-сервис
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Терновка, ул. Пушкина, 2
Мед-сервис
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Павлоград, ул. Шевченко, 67
Аптека оптовых цен
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Всего: блистер (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Павлоград, ул. Полтавская, 129/5