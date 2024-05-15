Амлодипин таблетки 10 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (462579) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
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Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
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Днепр, ул. Независимости, 17
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
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Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
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Днепр, просп. Науки, 74-К
Мед-сервис
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Не болей! семья аптек
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Днепр, просп. Слобожанский, 6
Мед-сервис
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Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Днепр, просп. Героев, 11-Б
Семейная аптека
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Днепр, бульв. Славы, 28
Не болей
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Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Не болей
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Всего: таблетки (20)
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Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Мед-сервис
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Днепр, ул. Калиновая, 3
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Не болей
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Всего: упаковка (2), блистер (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
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Всего: упаковка (2)
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Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Мед-сервис
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е