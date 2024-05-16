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Амлодипин таблетки 5 мг, №30 - Львов (98564) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 42 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
12,21
Экономия: -0,08 грн
12,13 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
11,51 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (3)
12,49 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: таблетки (20)
12,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
12,17 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
12,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: таблетки (20)
9,83 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
12,17 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
12,47 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (2)
12,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
10,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: таблетки (10)
9,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
9,95
Экономия: -0,35 грн
9,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
12,15 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (1)
9,86 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
13,24 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
9,84 грн