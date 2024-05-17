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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Запорожье (70250) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
86,18
Экономия: -13,18 грн
73,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
85,50
Экономия: -14,35 грн
71,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
82,40
Экономия: -7,15 грн
75,25 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -9,00 грн
73,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
86,50
Экономия: -15,35 грн
71,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (5)
69,76 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
73,67
Экономия: -1,67 грн
72,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
87,17
Экономия: -15,17 грн
72,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 10 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (18)
87,20
Экономия: -15,40 грн
71,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: упаковка (2)
87,19
Экономия: -14,19 грн
73,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (2)
84,40
Экономия: -4,50 грн
79,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
73,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
77,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
75,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (11)
89,10
Экономия: -17,95 грн
71,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
77,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (6)
84,06
Экономия: -3,16 грн
80,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
80,14
Экономия: -5,68 грн
74,46 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (8)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 10 мин
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (4)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн