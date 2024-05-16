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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Львов (70250) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
80,52
Экономия: -4,83 грн
75,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
85,50
Экономия: -14,35 грн
71,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (5)
69,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (7)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -12,35 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (24)
87,19
Экономия: -16,04 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (5)
76,50
Экономия: -5,35 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (14)
80,99
Экономия: -9,84 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (3)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (2)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (17)
87,19
Экономия: -16,04 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (4)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
84,99
Экономия: -13,84 грн
71,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
77,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
81,31
Экономия: -6,90 грн
74,41 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
80,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
87,20
Экономия: -16,05 грн
71,15 грн