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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 0,5 г флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (70250) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (14)
82,50
Экономия: -11,41 грн
71,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
79,93
Экономия: -2,93 грн
77,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
83,50
Экономия: -12,41 грн
71,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
83,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
77,29
Экономия: -2,83 грн
74,46 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (8)
87,20
Экономия: -16,11 грн
71,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (11)
89,10
Экономия: -18,01 грн
71,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (8)
84,99
Экономия: -13,90 грн
71,09 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (2)
81,50
Экономия: -10,41 грн
71,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
75,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (9)
78,39
Экономия: -3,39 грн
75,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
84,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
73,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (6)
85,75
Экономия: -4,85 грн
80,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (2)
85,81
Экономия: -8,50 грн
77,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
79,30
Экономия: -4,30 грн
75,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (1)
77,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
77,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (2)
84,34
Экономия: -4,44 грн
79,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
80,04
Экономия: -3,14 грн
76,90 грн