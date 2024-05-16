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Амицил® лиофилизат для раствора для инъекций 250 мг флакон, №1 - Киев (62293) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
57,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
57,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
57,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
57,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
57,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
57,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
57,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 5
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
57,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (4)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (5)
47,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
57,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (2)
47,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
47,67 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
57,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
57,23 грн