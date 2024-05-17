Амброксол таблетки 30 мг блистер в пачке, №20 - Одесса (86070) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
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Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
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Кривой Рог, просп. Мира, 28
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, ул. Сталеваров, 25
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Запорожье, просп. Соборный, 129
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Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
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Запорожье, ул. Комарова, 1
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
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Всего: упаковка (6)
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Киев, ул. Нежинская, 16
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Всего: упаковка (3), блистер в пачке (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер в пачке (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Аптеки украины
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
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Всего: упаковка (5), блистер в пачке (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
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Сумы, ул. Ильинская, 35
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:30
Николаев, ул. Веселиновская, 10
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Всего: упаковка (5)
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Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22