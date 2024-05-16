Амброксол таблетки 30 мг блистер в пачке, №20 - Киев (86070) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер в пачке (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3), блистер в пачке (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека24
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Сити-фарм
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Альго-фарм
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Альго-фарм
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
В других городах:
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Народная аптека
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Всего: упаковка (3)
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Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека24
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Всего: упаковка (5), блистер в пачке (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Аптеки украины
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Всего: упаковка (5)
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Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Народная аптека
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
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Запорожье, просп. Соборный, 129
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16