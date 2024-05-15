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Амброксол таблетки 30 мг блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (86070) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
15,90 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,20 грн
11,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (6)
16,00
Экономия: -4,40 грн
11,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,20 грн
11,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
16,00
Экономия: -4,20 грн
11,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,20 грн
11,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (3)
15,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
16,00
Экономия: -4,40 грн
11,60 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (5)
14,97 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (6)
15,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (3)
14,00
Экономия: -2,20 грн
11,80 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
15,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3), блистер в пачке (1)
16,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: блистер в пачке (1)
13,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
16,66 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (6)
15,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (5), блистер в пачке (1)
15,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 80-Б
Всего: упаковка (2)
13,31
Экономия: -1,78 грн
11,53 грн
Челси плюс
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (10)
14,70 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: упаковка (10)
15,90 грн