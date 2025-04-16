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Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)
Галоперидол Деканоат (Haloperidol Decanoat)
Кривой Рог
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Мишель
Открыто
Круглосуточно
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 49
259.3 км
Галоперидол Деканоат раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
156,00
грн
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Изабелла
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 170/2
261.7 км
Галоперидол Деканоат раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Gedeon Richter
93,60
грн
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