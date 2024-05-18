Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, МОНОКОМПОНЕНТНЫЕИнгибиторы ГМГ КoА-редуктазыАторвастатинАторисЦены в аптеках

Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, №90 - Запорожье (88005) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (29)
1278,00
Экономия: -81,90 грн
1196,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
1235,00
Экономия: -38,90 грн
1196,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1210,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1295,76
Экономия: -62,76 грн
1233,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1304,27
Экономия: -84,00 грн
1220,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
1139,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1230,99
Экономия: -146,99 грн
1084,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1278,00
Экономия: -81,90 грн
1196,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1296,27 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
1278,00
Экономия: -81,90 грн
1196,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
1231,99
Экономия: -147,99 грн
1084,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
1291,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
1289,59
Экономия: -100,15 грн
1189,44 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1198,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
1180,16 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1281,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
1287,75
Экономия: -60,97 грн
1226,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1280,96
Экономия: -105,90 грн
1175,06 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (8)
1235,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1281,30 грн