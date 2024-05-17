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Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, №90 - Одесса (88005) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
1277,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
1232,22
Экономия: -36,12 грн
1196,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1284,42
Экономия: -51,42 грн
1233,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (50)
1199,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
1205,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
1228,91
Экономия: -77,81 грн
1151,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
1234,99
Экономия: -150,99 грн
1084,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
1284,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1106,68 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1281,30 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1226,61
Экономия: -75,51 грн
1151,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1197,72
Экономия: -46,62 грн
1151,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
1235,00
Экономия: -151,00 грн
1084,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
1201,05
Экономия: -76,05 грн
1125,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1187,70
Экономия: -36,60 грн
1151,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (4)
1037,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1246,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1235,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (6)
1209,58
Экономия: -64,01 грн
1145,57 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
1365,00 грн